IrpiniAmbiente e Asidep | quando la vertenza è politica

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRifiuti in ogni angolo. Una raccolta così a rilento non si vedeva da tempo. E’ segno che gli operai si sono stancati. Forse perché il loro futuro appare incerto. Non è chiaro quanti di loro resteranno fuori dopo che sarà costituita Grande srl, la società mista tra De Vizia Transfert e il Comune di Avellino. A rischiare, dicono i sindacati, potrebbero essere una ventina di lavoratori, cioè quelli che oggi vengono impiegati nello “straordinario”. Nella nuova società del Comune ci sarà posto solo per una ottantina di dipendenti. Intanto montagne di rifiuti continuano ad accumularsi sotto ogni condominio, abitazione e in strada. Il disagio si verifica in tutta la provincia. Come si spiega visto che non c’èin? Almeno la provincializzata non sembra avere problemi di natura economica e finanziaria. Allora ...