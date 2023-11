Interviene il console | Indi è ancora viva

Leggi su iltempo

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sarà l'ultimo appello, fissato per le 13 di oggi, a decidere tra la vita e la morte diGregory. Ieri i giudici dell'Alta Corte inglese hanno prima prorogato di 2 ore e poi sospeso fino a quest'ultimo verdetto la sentenza con la quale avevano dato il via libera al distacco delle macchine che tengono in vita la bimba di 8 mesi affetta da una grave malattia mitocondriale. Un doppio stop scattato dopo la richiesta urgente presentata dalitaliano di Manchester, Matteo Corradini, che in virtù della concessione della cittadinanza tricolore alla piccola, si è potuto richiamare alla procedura prevista dall'articolo 9 della Convenzione dell'Aia, mettendo in contatto il giudice competente italiano con il suo omologo inglese. Davanti all'attivazione di questa procedura l'Alta Corte inglese ieri ha prima deciso una proroga di 2 ore e poi ha sospeso ...