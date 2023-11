Inter | i cambi fanno la differenza | numeri top! Svolta Inzaghi ? CdS

(Di venerdì 10 novembre 2023) L’è una macchina perfetta in questo primo scorcio di stagione anche grazie ad un organico forte e profondo.azzecca tutti i? Se prima veniva criticato per il non saper fare igiusti, adesso Simonel’ha ribaltata. L’vince anche grazie ai. In questo avvio di stagione sono arrivati ben 10 reti tra assist e marcatura diretta da giocatori subentrati. 10 su 32, ovvero poco più di un terzo. L’ultimo è stato Lautaro Martinez, che entrato dalla panchina a Salisburgo, ha segnato il rigore decisivo portando l’agli ottavi di finale di Champions League. Rigore arrivato grazie al mani di Bidstrup, trasformatosi in portiere sul tiro di Nicolò Barella, un altro subentrato proprio dalla ...

Paolo Condò ha analizzato le partite delle italiane in Champions League dell’ultimo turno. Ha parlato anche dell’Inter e sul momento che sta vivendo Lautaro Martinez, nel podcast Mister Condò ..."Inzaghi con 2-3 cambi ha cambiato tantissimo il modo di giocare, Lautaro ha fatto vedere perché è un titolarissimo e lo stesso vale per Barella. L'Inter non può dipendere solo da loro due, anche ...