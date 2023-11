Inter-Frosinone | Inzaghi pensa a due conferme! Dumfries dal 1? – SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 10 novembre 2023)è la partita che andrà in scena domenica alle ore 20.45, valevole per la dodicesima giornata di Serie A.farà qualche rotazione con due possibili conferme dopo il match di Champions League con il Salisburgo: di seguito le ultime di sportmediaset.it CONFERME –è l’ultimo appuntamento prima della sosta per la squadra di Simonenonché unico in casa per il mese di novembre. Il tecnicoista, dopo aver ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions League sul campo del Salisburgo, sta lavorando all’undici titolare da mandare in campo contro i ciociari con due possibili conferme, vale a dire Yann Bisseck in difesa e Alexis Sanchez in attacco. Denzel, dopo il riposo precauzionale in Austria, ...