Inter-Frosinone | Di Francesco | “Non partiamo già battuti | servirà fare il doppio”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 novembre 2023) Eusebio Diha presentato, nella conferenza stampa della vigilia, la partita che vedrà il suoaffrontare la capolistain trasferta al Meazza. Queste le parole del tecnico: “Serve la partita perfetta per pensare di far risultato contro di loro, giochiamocela con euforia e divertimento. L’entusiasmo dobbiamo usarla come arma perdi più e di conseguenza meglio. Non ho ancora deciso come staremo tatticamente in campo. Non so chi giocherà e quanti giovani, ma conta. Conta che chi gioca, affronti meglio possibile la gara. Lautaro Martinez non sarà l’unica minaccia, affrontiamo una squadra fortissima e piena di risorse. Non mi piace pensare di andare a Milano già, anche questi sono punti che contano per il campionato. Vogliamodi tutto per ottenere ...