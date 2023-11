Inter e Milan | Guirassy | 'Futuro? Premier League top | ma non chiudo nessuna porta'

(Di venerdì 10 novembre 2023) Accostato a, in virtù della clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro presente nel contratto con lo Stoccarda, Serhou...

...5 milioni di ingaggio) e De Vrij (3,8) - entrambi legati all'fino al 2025 - Marotta, Ausilio ... L'intesa economica con l'entourage dell'ex Primavera del(poi trasferitosi in Francia nell'...

Inter-Milan, che scontro a TL! Biasin, Musmarra, Suma, Ordine: tensione alle stelle fcinter1908

Juve-Inter, derby scudetto e sfida Mondiale. Ma occhio a Milan e Napoli... Tuttosport

Si scrive 4-2-3-1, si legge formula scudetto. Stefano Pioli l’ha tirata fuori nella notte più delicata e il Milan è rinato in Champions: vuoi vedere che il nuovo corso si snoderà lungo le strade ...La classifica dei ricavi in Serie A per ciò che concerne gli sponsor sulle maglie. La Juventus é la società che guadagna di più. Inter ipoteticamente quarta ...