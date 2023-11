Intanto | il climate change…

(Di venerdì 10 novembre 2023) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #change #guerra #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Startup e Technoparkalcuni dati per una prima fotografia: secondo Datareportal , all'... dalla robotica e dalle biotecnologie per l'agricoltura alchange. I rapporti con le realtà ...

È ormai "praticamente certo" che il 2023 sarà l'anno più caldo mai ... LifeGate

Come reagisce la finanza ai rischi del climate change La Svolta

Milano, 8 nov. (askanews) – La temperatura media nel mondo è ormai a livelli record da cinque mesi consecutivi: lo sia apprende nel giorno della presentazione dei nuovi dati del servizio di monitoragg ...Prosegue senza sosta l'impegno della Chiesa fiorentina per le popolazioni alluvionate. Spazio Reale, struttura della diocesi, dall'inizio dell'emergenza è diventata "la sede del centro di coordinament ...