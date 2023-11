Infortuni Atalanta | novità sulle condizioni di Ruggeri | De Ketelaere e Scalvini?

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 10 novembre 2023) La situazionein casacon la nuova seduta di oggi a Zingonia che potrebbe portare qualche sorpresa in vista di Udine Dopo aver passato il girone d’Europa League, è tempo per l’di concentrarsi sulla gara contro l’Udinese in trasferta: con l’obiettivo non solo di vincere, ma anche di recuperare per dopodomani tre pedine ferme causao. Si sta parlando di, De, non senza qualche. In attesa di quella che sarà la seduta di oggi a Zingonia, Gasperini ieri ha sottolineato quanto ci sia qualche possibilità di recuperare qualche elemento, con la consapevolezza però di optare una strategia preventiva visto che la sosta per le Nazionali è alle porte. Si attendono aggiornamenti nel tardo ...