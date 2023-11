Industria | Bonomi Confindustria | ' quella italiana all' avanguardia | ma mancano profili'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) Milano, 10 nov.(Adnkronos) - "Il problema dell'Iitalia è che non troviamoprofessionali. Del resto negli ultimi anni abbiamo avuto 14 ministri che hanno fatto 14 riforme. La formazione tecnica è stata demonizzata. Oggi, con fatica, stiamo recuperando, ma rispetto ad altri Paesi europei, primi fra tutti la Germania, siamo molto indietro. Certamente abbiamo portato a casa due riforme importanti, ma non è facile. Hanno parlato delle fabbriche come posti bui, tetri e dove si inquina. Ma l'è all'e sostenibile. E se tutti vogliono il made in Italy ci sarà un motivo". Così il presidente di Conf, Carlo, intervenendo all'assemblea generale di ConfBergamo e ConfBrescia, in corso a ...