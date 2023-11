Indi | i giudici hanno deciso | fine della speranza

(Di venerdì 10 novembre 2023) Non ci sono più speranze perGregory: iche le macchine saranno staccate lunedì: la notizia arriva da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia onlus e da Simone Pillon, che sta seguendo il caso dal lato italiano ed è in continua comunicazione con la famiglia. L'articolo proviene da The Social Post.

È finita l'udienza deiinglesi sul caso della piccolaGregory, la bimba di 8 mesi affetta da una gravissima patologia mitocondriale che i medici del Queen's Medical Centre di Nottingham e ibritannici ...

Indi, Corte inglese rifiuta l'appello. Il termine per il distacco dei supporti vitali sarà lunedì RaiNews

Indi Gregory, il papà: prego per il miracolo, Meloni non si arrenda Il Sole 24 ORE

