Indi Gregory | respinto l’ultimo appello | lunedì il «distacco» dei sostegni vitali

(Di venerdì 10 novembre 2023) I genitori della neonata avevano chiesto il trasferimento in Italia, dove sarebbe stata tenuta in vita nonostante la malattia incurabile che la affligge

L'Appello dei genitori diè stato rifiutato. I giudici inglessi hanno deciso che le macchine che la tengono in vita verranno staccate lunedì. La notizia arriva da Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia ...

Indi Gregory, appello rifiutato: il termine per il distacco dalle macchine è fissato a lunedì ilmessaggero.it

Caso Indi: in corso l'udienza per decidere il trasferimento della neonata AGI - Agenzia Italia

L'annuncio di Simone Pillon, legale che segue la famiglia della piccola in Italia: "Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi" "Appello rifiutato" per Indi Gregory. La "deadline" sul distacco delle ...“Appello rifiutato. Deadline a lunedì. Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi”. Lo scrive su X il legale della piccola Indi Gregory, Simone Pillon. Era attesa per le 17:30 la decisione della Corte ...