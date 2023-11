Indi Gregory | Meloni scrive a Uk | permettere trasferimento

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 10 novembre 2023) Roma, 10 nov. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgiaha scritto urgentemente al Lord Cancelliere e segretario di Stato per la Giustizia del Regno Unito chiedendo di collaborare perildia Roma. Lunedì scorso il Consiglio dei ministri aveva conferito a– affetta da una rara malattia degenerativa – la cittadinanza italiana, per permetterle di essere presa in cura dall’ospedale ‘Bambino Gesù’ di Roma. Secondo quanto si apprende, nella letterafa riferimento alla Convenzione dell’Aja per la protezione dei minori, in particolare all’articolo 32 paragrafo 1 lettera b, che recita che “su richiesta motivata dell’Autorità centrale o di un’altra autorità competente di uno Stato contraente con il quale il ...