Indi Gregory | Mantovano | “Non è un tronco”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 10 novembre 2023) (Adnkronos) – “E’ viva, reagisce, è vitale, non è un”. Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo, parlando di, nell’ambito del Forum ‘Europa rapita: dove ritrovarla’, promosso dalla Fondazione Iniziativa Europa, in corso a Stresa (Verbania). “Se non vale la pena fare queste battaglie, per cosa vale la pena farne e impegnarsi? – ha detto – Abbiamo visto tutti il video della piccolamentre stringe con la sua manina il dito della persona che ha davanti: è viva, reagisce, è vitale, non è un”. “Certo è una grave disabile, che ha una grave malattia molto seria che merita però di essere curata e non stroncata staccando le macchine – ha aggiunto– Non so chi ha parlato di accanimento terapeutico quali ...