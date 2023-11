Indi Gregory | lunedì il distacco dalle macchine Invano l' appello dei genitori e di Pro Vita

(Di venerdì 10 novembre 2023) Idihanno visto respingere la loro richiesta di impedire ildelleche tengono inla loro figlia. La decisione è stata presa oggi dai giudici inglesi, stabilendo che il termine per ildei supportili è fissato a. A fornire l'aggiornamento Jacopo Coghe, portavoce di Pro& Famiglia onlus, e l'avvocato Simone Pillon, che stanno monitorando la situazione in contatto con i legali inglesi e la famiglia della bambina.

L'Appello dei genitori diper impedire il distacco delle macchine che la tengono in vita è stato rifiutato. Lo hanno deciso i giudici inglesi al termine dell'udienza di oggi. Il termine per il distacco dei ...

Indi Gregory, appello rifiutato: il termine per il distacco dalle macchine è fissato per lunedì ilmessaggero.it

Indi Gregory, appello rifiutato: lunedì il distacco delle macchine che la tengono in vita Sky Tg24

l trasferimento di Indi Gregory "in un importante ospedale pediatrico" italiano "è nell'interesse della bambina: non le causerà alcun dolore, come assicurano i nostri medici, e le darà solo ...Le macchine saranno staccate lunedì. C'è il rigetto, da parte dell'Alta Corte del Regno Unito, dell'appello presentato dalla famiglia di Indi Gregory, la bambina affetta da una grave malattia ...