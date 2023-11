Indi Gregory | lo stop al supporto vitale rinviato a venerdì | All' ospedale Bambino Gesù tutto pronto per accoglierla

Leggi Anche Caso, il padre: ci impediscono di portarla a casa malgrado la cittadinanza italiana Leggi Anche, cittadinanza italiana alla neonata inglese con malattia 'incurabile' La ...

Indi Gregory, termine per il distacco dei supporti vitali prorogato a venerdì Sky Tg24

Indi Gregory, rinviato lo stop ai supporti vitali per la bimba inglese La Gazzetta dello Sport

Tutto rinviato ad oggi. La ventilazione artificiale di Indi Gregory, la bambina inglese di 8 mesi affetta da una grave malattia mitocondriale per la quale non esiste cura, non è stata interrotta alle ...L’appello sulla possibilità di trasferire la giurisdizione del caso della piccola al giudice italiano sarà discusso dalle 12 ora inglese alla Court of Appeal ...