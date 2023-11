Indi Gregory | la sua malattia scoperta a Bari 10 anni fa

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 10 novembre 2023) Per la maggior parte delle malattie mitocondriali non esiste una cura Ladi, la piccola centro di un caso legale fra Italia e Gran Bretagna, è statanel 2013 da ricercatori dell’università di‘Aldo Moro’ in collaborazione con un’équipe israelo-palestinese. A evidenziare il traguardo messo a segno 10fa è l’ateneo pugliese. Lo studio relativo alla patologia è stato pubblicato sul ‘Journal of Medical Genetics’. La patologia di cui soffre la bambina si chiama aciduria combinata D,L-2-idrossiglutarica ed è unaneuro-metabolica caratterizzata da un accumulo nelle urine di D-2-idrossiglutarato e L-2-idrossiglutarato, due forme speculari di un metabolita prodotto nei mitocondri. Si tratta di una patologia genetica causata ...