Indi Gregory | cos' è la malattia mitocondriale incurabile che affama le cellule

(Di venerdì 10 novembre 2023) Si chiama aciduria combinata D,L-2-idrossiglutarica ladi, la bambina al centro di un caso legale fra Italia e Regno Unito. «E' unararissima, per la quale al momento non c'è una cura e con una limitata speranza di vita, anche con una terapia di supporto», dice all’ANSA il genetista Giuseppe Novelli, dell’Università di Roma Tor Vergata. E’ una...

- - > Le foto appese nella camera diall'Ospedale di Nottingham - Facebook. In queste ore di trepidazione, di mobilitazione e di preghiera per la piccola, ore nelle quali in tanti e giustamente si battono affinch i suoi genitori possano vedere ...

(Agenzia Vista) “L’abbiamo visto tutti il video della piccola Indi mentre stringe con la sua manina il dito ... Europa”, riferendosi alla difficile condizione della piccola Indy Gregory. “Non so chi ...Almeno un altro giorno di vita. «La decisione su Indi Gregory è prevista alle 17.30». Così Simone Pillon, avvocato che segue la famiglia Gregory, su X. Slitta nel ...