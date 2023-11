Indi Gregory | Corte inglese rifiuta l' appello dei genitori | lunedì la decisione

L'annuncio di Simone Pillon, legale che segue la famiglia della piccola in Italia: "Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi" "Appello rifiutato" per. La "deadline" sul distacco delle macchine è stata rinviata "a lunedì. Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi". Ad annunciarlo su X Simone Pillon, legale che segue la famiglia della ...

Indi Gregory, appello rifiutato: lunedì il distacco delle macchine che la tengono in vita Sky Tg24

Caso Indi: in corso l'udienza per decidere il trasferimento della neonata AGI - Agenzia Italia

L'Appello dei genitori di Indi Gregory è stato rifiutato. I giudici inglessi hanno deciso che le macchine che la tengono in vita verranno staccate lunedì. La notizia arriva da Jacopo Coghe, portavoce ...Deadline lunedì. Mai come in questo caso la parola scadenza, in inglese, suona lugubre. L'appello dell'Italia per Indi Gregory è stato "rifiutato. Deadline a lunedì. Nel frattempo lavoriamo ad altri ...