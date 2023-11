Indi Gregory | appello rifiutato | rimane nel Regno Unito Pillon | «Staccheranno la spina domani» Meloni invoca la Convenzione dell’Aja

Leggi su open.online

(Di venerdì 10 novembre 2023) I giudici inglesi hanno deciso: per oranon può lasciare il. «, deadline a lunedì. Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi», ha scritto su X Simone, legale italiano della famiglia. Ma poche ore più tardi, mentre gli avvocati già stavano pensando alla nuova strategia, per percorrere altre strade e ottenere il via libera al trasferimento della bambina in Italia,ha scritto ancora: «Sembra che vogliano staccare tutto giàportando la bambina all’Hospice. Io non ho parole. Se così fosse non ci sarebbe più tempo per nulla». Secondo l’ex senatore qunon ci sarebbero i tempi per bloccare la decisione dei giudici, che con la sentenza di oggi hanno confermato ...