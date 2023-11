Indi Gregory | appello rifiutato | rimane nel Regno Unito Il tentativo di Meloni | «Trasferitela da noi attivando la Convenzione dell’Aja»

(Di venerdì 10 novembre 2023) I giudici inglesi hanno deciso: per oranon può lasciare il. A informare su X è Simone Pillon, legale della famiglia. «– scrive – deadline a lunedì. Nel frattempo lavoriamo ad altri percorsi». Uno dei percorsi è quello tracciato dalla presidente del Consiglio Giorgiache ha scritto «urgentemente al Lord Cancelliere e Segretario di Stato per la Giustizia del, chiedendo ai due Paesi di collaborare ufficialmente per facilitare il trasferimento dia Roma ai sensi della». A parlarne è una nota del Christian Concern, organizzazione britannica che sta supportando i genitori della bambina. Secondo quanto ...

