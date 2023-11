Incidente sul lavoro | 21enne di Salerno cade in un pozzo

Leggi su zon

Momenti di paura in un cantiere stradale a Castelraimondo, in provincia di Macerata, dove undiè rimasto ferito a seguito di unsul. Il giovane – come riportaToday – è caduto in unprofondo circa 20 metri e largo circa 1,60 metri, mentre lavorava nel cantiere. Per recuperare il ragazzo sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco. Una volta tirato fuori, ilè stato trasportato con l'eliambulanza del 118 all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona.