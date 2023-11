Incidente stradale a Rizziconi | morto Giuseppe Russo

TRENTO. Gravesull'Autostrada del Brennero. Poco prima delle ore 19, tra i caselli di Trento Nord e Trento Centro, in direzione Modena: dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un tamponamento tra due ...

Incidente in autostrada: code chilometriche e traffico in tilt RomaToday

Incidente in corso Calatafimi, collaboratrice scolastica travolta da un'auto: rischia la paralisi PalermoToday

Nel frattempo, dopo una lite con Conti, Tancredi verrà coinvolto in un incidente stradale. Maria, invece, organizzerà una sorpresa per il suo fidanzato Vito Lamantia, pronta a ripartire da zero con ...Ha soccorso una donna rimasta coinvolta in un incidente, per poi rubarle il portafogli. È successo sulla Pontina ad Aprilia, dove tre auto si sono scontrate.