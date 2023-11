In pensione a 64 anni nel 2024 | il traguardo sarà raggiunto da pochi lavoratori

(Di venerdì 10 novembre 2023) Laa 64ancora possibile nelma per meno. Una modifica allo scivolo, infatti, rende ilsempre più lontano. La Manovracomplica l’uscita dal mondo del lavoro a 64per i contributivi puri mentre facilita quella a 67. L’obiettivo è chiaro, evitare che iscelgano le pensioni anticipate. Chi potrà andare ina 64(Informazioneoggi.it)Come andranno innel? I cambiamenti sono poco e riguardano le pensioni anticipate. Nulla varia in relazione alladi vecchiaia, allaanticipata ...

...grandi catene di distribuzione che in un giorno della settimana sono soliti riconoscere uno sconto extra (solitamente tra il 10% e il 15%) a chi ha superato i 65oppure è percettore di. ...

Pensioni, le nuove regole hanno peggiorato la legge Fornero: età minima 63 anni, assegni più bassi Corriere della Sera

“Impiego part-time per i docenti negli ultimi 5 anni di carriera”. La proposta di Di Meglio (Gilda). Così ci si avvicina alla pensione in modo meno stressante Orizzonte Scuola

Rivalutazioni delle pensioni, di cosa si tratta Gli assegni delle categorie previdenziali e assistenziali, come ogni anno, sono adeguati attraverso un meccanismo di indicizzazione o ...La notizia si è sparsa velocemente ieri in città: Arnaldo Cantini, 71 anni, imprenditore ora in pensione originario del milanese ma da anni residente a Cremona con la famiglia, ...