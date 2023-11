MAI SALTARE I PASTI - i nutrizionisti sono tutti concordi: per perdere un po' di peso occorre consumare pasti piccoli e frequenti e non saltare del tutto l'appuntamento con la tavola. Lo schema ideale ...

In linea: i trucchi per tagliare le calorie senza stare a dieta TGCOM

Liste d'attesa, ecco i trucchi per nascondere i ritardi | Milena Gabanelli Corriere della Sera

La polizia ha arrestato un 21enne napoletano che si è spacciato per il figlio quarantenne della vittima, impiegato in Germania. Si era recato per tre volte a casa dell'83enne per ritirare gioielli e m ...Agenas e The Bridge hanno raccolto i tempi di visite ed esami. Nove Regioni non rispondono o non sono in grado di fornire dati. Si bara sulle date di prenotazione: ecco come funziona. Leggi l'inchiest ...