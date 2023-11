“In Farmacia per i Bambini” | prende il volo a Fiumicino con il Ctr l’iniziativa benefica dedicata ai più piccoli

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 10 novembre 2023), 10 novembre – Si svolgerà dal 17 al 24 novembre l’XI edizione de “Inper i”,organizzata dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus in occasione della “Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, finalizzata alla sensibilizzazione sui diritti dell’infanzia ed alla raccolta di farmaci e prodotti babycare per iin povertà sanitaria. Anche quest’anno l’Aeronautica Militare, sempre sensibile e attiva in tema di aiuto verso i, fornirà il proprio contributo a questa nobile causa assicurando la partecipazione del proprio personale nelle farmacie sul territorio. Sul Comune di, l’attivitàsarà supportata dal personale ...