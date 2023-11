In attesa della pensione INPS si può lavorare? La risposta che in pochi conoscono e rischiano di perdere tutto

Leggi su informazioneoggi

(Di venerdì 10 novembre 2023) Dal momento dell’inoltrodomanda di pensionamento alla decorrenza del primo rateo pensionistico si può continuare a? Un dubbio attanaglia numerosi lavoratori pronti ad andare inma dubbiosi sulla possibilità dinella finestra di decorrenza. Si puòindelle? (Informazioneoggi.it)Il sistema previdenziale italiano prevede le finestre mobili ossia un meccanismo che fa slittare la decorrenza. Significa che tra il momento in cui si maturano i requisiti di pensionamento e il pagamento del primo assegno passano dei mesi. La durata del differimento è variabile in base allo scivolo scelto per lasciare il lavoro. La finestra mobile non si applica solamente per la ...