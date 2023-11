Immigrazione illegale e sfruttamento del lavoro | blitz anche a Reggio e Trapani

(Di venerdì 10 novembre 2023) Vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio Centrale Operativo (SCO), nelle province di Barletta-Andria-Trani, Cuneo, Foggia, Latina, Matera, Prato,Calabria e, per il contrasto al fenomeno dellodelconnesso all’. Eseguite perquisizioni e verifiche nei confronti di soggetti, esercizi commerciali e basi logistiche riconducibili...

Nel mirino il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro connesso all'. In particolare, sono in corso perquisizioni, controlli e verifiche nei confronti di soggetti, ...

Traffico di migranti e sfruttamento sul lavoro: blitz con 300 agenti di polizia, controlli nel Foggiano FoggiaToday

Sfruttamento del lavoro e immigrazione irregolare: operazione polizia in tutta Italia, anche a Matera, Foggia e nella Bat La Gazzetta del Mezzogiorno

Perquisizioni, controlli e verifiche nei confronti di soggetti, esercizi commerciali e basi logistiche riconducibili allo sfruttamento della manodopera di cittadini extracomunitari ...È in corso, dalle prime luci dell’alba, una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dal Servizio centrale operativo (Sco), nelle province di ...