Il Washington Post ha rimosso questa vignetta dopo le proteste online. Vi sembra razzista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Ilha pubblicato mercoledìe giovedì sull’edizione cartaceadel premio Pulitzer Michael Ramirez intitolata “Scudi umani”, il cui protagonista è il dirigente di Hamas Moussa Abu Marzouk che aveva dichiarato la sua organizzazione non responsabile per la protezione dei civili di Gaza. Poi l’ha rimossa. Il direttore delle pagine editoriali del quotidiano, David Shipley, ha spiegato che le molte critiche arrivate che definivano la”, “disumanizzante”, piena di cliché offensivi per i palestinesi e irriverente nei confronti della guerra, lo hanno convinto di aver sbagliato a pubblicarla perché non ne ha colto “qualcosa di profondo e di divisivo”.

