Il turismo accessibile arriva a Taranto con Sit&Enjoy

(Di venerdì 10 novembre 2023) Presentato nella Biblioteca Acclavio diSIT&ENJOY, il progetto innovativo dell’associazione Stella Marina APS, vincitore del Concorso “Orizzonti Solidali” – ed. 2023, promosso dalla Fondazione Megamark. A presentarlo Francesco Giuri, presidente associazione Stella Marina APS, Fabrizio Manzulli, vicesindaco e assessore Sviluppo Economico, Promozione Territoriale inclusi Grandi Eventi e Innovazione, dalla Grecia in collegamento Dimitrios Moutafidis, uno dei maggiori travel designer del mondo oltre che medico, che ha fatto dell’accessibilità turistica la sua missione, Salvatore Toma, presidente Confindustria, Fabio De Bartolomeo, presidente ANCE, e Fiorella Occhinegro, architetto. Nei prossimi mesi 5 panchine inclusive saranno posizionate in 5 postazioni (già individuate ma non ancora ufficializzate) che ...