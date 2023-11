Il “tenue” razzismo non punibile delle curve italiane | la supercazzola entri in Costituzione

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) In Italia, dunque, si può essere razzisti. Basta farlo piano piano, doce doce. Con la delicatezza tipica d’una curva italiana infoiata in una notte di Juve-Inter. Il sostantivo che usa la giurisprudenza italiana è “tenuità“. Per la Procura di Torino, che ha chiesto l’archiviazione per i circa 150 razzisti che la sera del 4 aprile 2023 ulularono di tutto a Romelu Lukaku – soprattutto «scimmia del cazzo», a sbobinare i video imbarazzanti che vide mezzo mondo – quella poltiglia di energumeni non va punita. Perché le offese chiaramente razziste furono sì razziste, ma durarono poco, e poi c’erano le «evidenti ragioni di rivalità sportiva»: gli indagati si «influenzarono l’uno con l’altro». Da qui il ricorso all’articolo 131 bis del codice penale, che cancellerebbe così quella storia ignobile. Vale la pena di ricordare che in quel contesto Lukaku fu ammonito per aver esultato dopo il gol ...