(Di venerdì 10 novembre 2023) Sono frustrati, stufi del chiacchiericcio democratico che avvelena la vita politica del paese. C’è l’inflazione, c’è una crisi economica sempre più conclamata, la gente stenta ad arrivare a fine mese. Il malcontento è talmente diffuso nella popolazione che loro, nazionalisti convinti, ne approfittano subito per cavalcare l’onda e trovano facili bersagli sui quali convogliare tutti gli istinti più abietti: gli stranieri, gli immigrati. E poi, non ne possono più di essere eterodiretti dalla capitale, covo di burocrati e politicanti incapaci di prendere decisioni nette: vorrebbero l’indipendenza. La loro organizzazione politica è ormai strutturata e curiosamente trasversale: vi si ritrovano l’uomo della strada, l’operaio, il militare e l’imprenditore. Poi, nella notte tra l’8 e il 9 di novembre del 1923, tentano ildi. Cent’anni fa ...

...Anticipazioni di Terra Amara dell'11 novembre 2023 Fikret hadi far saltare in aria dei camion di proprietà dello Yaman su cui viaggiava un grande carico di frutta. Tuttavia, questonon ...

Il tentato colpo di Stato di Hitler e le ‘golpe’ di oggi: abbiamo imparato la lezione Il Fatto Quotidiano

Tentato colpo in banca, il sospettato arrestato nascosto in un ostello ilgazzettino.it

Le vetrate distrutte di tre attività di Ospitaletto sono i segni più evidenti del suo modus operandi. E anche se questa volta il ladro, un uomo classe 1981 residente in paese, non è riuscito a rubare ...Polina Kochelenko aveva vissuto a Nole, in Canavese, per lungo tempo, e inizialmente si pensava fosse stata uccisa ...