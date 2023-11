Il tecnico dello Slavia esalta un gesto di Mourinho | ' Tiferò Roma nel derby'

Jindrich Trpisovsky si sta ancora godendo il successoSlavia Praga che messo sotto la Roma di Mourinho all'Eden Arena. All'allenatore è stata fatta una domanda: "Hai indovinato la formazione, la tua tattica ha funzionato. Anche tu sei felice di ...

Il tecnico dello Slavia esalta un gesto di Mourinho: "Tiferò Roma nel ... Corriere dello Sport

Gilberto Ribeiro Andrade, ecco chi è il nuovo componente dello staff ... TuttoUdinese.it

Niente più ritiro della squadra dal campionato ma annunciato il cambio di allenatore. Al posto dello spagnolo Contreras, sconfitto per 1-0 dalla Sampdoria Women, arriva in panchina il campano ..."Non la prendo in questo modo. Noi allenatori abbiamo delle visioni, delle idee, ma i giocatori le mettono in pratica. Quando l'avversario è migliore non puoi farci niente. Sono contento che abbiamo ...