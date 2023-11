Il Tar annulla il decreto sull’obbligo di esporre i prezzi dei carburanti

(Di venerdì 10 novembre 2023) Il Tar del Lazio hato ildel ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31 marzo scorso, relativo alle "modalità dell'obbligo di comunicazione deipraticati dagli esercenti l'attività di vendita al pubblico di carburante". I giudici amministrativi hanno accolto i ricorsi presentati dalle associazioni dei benzinai Fegica e Figisc, che contro l'esposizione del cartello con il prezzo medio regionale avevano promesso battaglia. Secondo il giudice amministrativo ilè illegittimo e dunque vieneto. La sentenza si basa su un vizio riscontrato nell'iter di approvazione del provvedimento e non entra nel merito delle disposizioni che erano state introdotte da unapprovato dal Consiglio dei ministri a gennaio. Contro la decisione dei giudici, ...

Secondo il ministero, 'la decisione delsi limita ad affrontare questioni procedurali e non pone in dubbio la sussistenza dell'obbligo previsto dalla legge in ordine all'esposizione del cartello',...

