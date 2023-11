Il ritorno di Renato Soru con la sua rivoluzione gentile

Leggi su agi

(Di venerdì 10 novembre 2023) AGI -, che ha lanciato la ricandidatura alla presidenza della Regione Sardegna alle elezioni del 2024, prepara da giorni una grande assemblea pubblica, preannunciata sulla sua pagina Fb, in programma sabato 11 novembre alle 17 a Cagliari al Teatro Doglio. Con lui, per quella che l'ex presidente della Regione e fondatore di Tiscali ha chiamato 'La', ci saranno Progressisti dell'ex sindaco di Cagliari, Massimo Zedda (proposto per la ricandidatura in Comune la prossima primavera), gli indipendentisti di Liberu e +Europa, che ieri hanno disertato la riunione del cosiddetto 'Campo largo' in cui Pd, M5S, Alleanza rosso verde e altri partiti e associazioni del centrosinistra hanno annunciato ufficialmente la candidatura della deputata pentastellata Alessandra Todde, vicepresidente del ...