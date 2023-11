Il Psv ha studiato bene ciò che era stato l' Ajax

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 10 novembre 2023) È la rivincita del resto d’Olanda. La scorsa stagione il Feyenoord, quest’anno – e per i prossimi a venire, numeri alla mano – il Psv. In campionato è l’unica squadra imbattuta e a punteggio pieno di tutto il panorama europeo: 11 vittorie su 11, 41 gol fatti e 5 subiti. Un rullo compressore. In Champions si è scottata al debutto – e non poco: 4-0 in casa dell’Arsenal – ma poi si è rialzata, fino a battere il Lens mercoledì e a far capolino tra le formazioni attualmente qualificate agli ottavi. A un centinaio di chilometri di distanza, tanti separano Amsterdam da Eindhoven, l’osserva il suo patrimonio dilapidato. Un lustro di egemonia assoluta, che aveva annichilito la concorrenza nei Paesi Bassi e fatto riassaporare al voetbal i fasti di un tempo – raccogliendo molto meno, ma è pur vero che la palla è rotonda. Oggi è rimasto un vuoto di potere impensabile, con i ...