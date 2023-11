Il prezzo medio non va più esposto dai benzinai | il Tar blocca il decreto Meloni La replica del Governo

Leggi su free

(Di venerdì 10 novembre 2023) Sino icon l’obbligo di esporre i prezzi medi dei carburanti. La decisione del Tar provoca tensioni frae opposizione. Ecco tutte le novità. Per inon sarà più obbligatorio esporre i prezzi medi dei carburanti. A deciderlo è stato il Tar del Lazio che ha di fatto annullato ildatato 31 marzo 2023.regionale, Tar del Lazio boccia la decisione del: le novità e cosa cambia (ANSA)In quella circostanza, infatti, era stata introdotta la misura con la quale il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aveva il compito di aggiornare i consumatori, con tanto dida esporre per gli esercenti. Adesso tutto cambia, non senza polemiche. Prezzi medi, cambia tutto: ...