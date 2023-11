Il pg Gialanella e la ‘ribellione buona’ | “Napoli patria dei diritti dove i poteri cercano di comprimere”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCita il Camus del “mi ribello dunque sono”, per parlare di “del conflitto”, ma in senso positivo. Il procuratore generale facente funzioni della Corte d’appello di, Antonio, apre così il congresso nazionale di Magistratura Democratica, la corrente progressista dell’Associazione nazionale magistrati, in corso fino a domenica alla Stazione Marittima. “è una città paradigmatica” spiega, che è anche avvocato generale presso la Corte d’Appello. L’accostamento è col tema congressuale, “Conflitti ein un mondo in movimento”. E Partenope, da questa prospettiva, è da sempre città laboratorio. “del conflitto e storia del conflitto tra potere e ...