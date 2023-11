Il Pd ignora i sardi e sceglie la grillina Todde alle Regionali | una tracotanza incredibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 novembre 2023) La Sardegna è sempre stata una culla per le novità politiche e per la sorte dei vari segretari del Partito Democratico. A breve si voterà per le(febbraio o marzo 2024) e le coalizioni iniziano a prendere forma. O quantomeno una parvenza. Da circa un anno circolava con certezza che il candidato per la Presidenza della Regione Sardegna nel campo del centro-sinistra (concetto ormai privo di reale senso) fosse Alessandra, Vice Presidente del Movimento 5 Stelle. Non tanto per la sua grande notorietà in Sardegna ma per un accordo romano fra Giuseppe Conte e la segretaria del Pd, Elly Schlein. Una sorta di regalo di riconoscenza della Schlein verso i grillini, elettaprimarie non certo coi voti dei tesserati. Naturalmente – ritengo – i verticidel Pd hanno cercato di negare questo accordo ...