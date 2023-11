Il pareggio con l’Union Berlino lascia strascichi | “Garcia ha paura”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 10 novembre 2023) Rudiè ancora sotto accusa dopo l’ennesima prestazione deludente del suo Napoli: “Ha, gestione totalmente sbagliata”. Si avvicina la sfida di campionato contro l’Empoli, in programma domenica alle ore 12:30 allo stadio Diego Armando Maradona, ma nella testa dei tifosi del Napoli sono ancora impresse le immagini delin Champions League contro. La non vittoria contro una squadra che arrivava al Maradona con una striscia di dodici sconfitte consecutive non è stata per nulla digerita dalla tifoseria partenopea. Unche ha portato anche rammarico alla società, che ha perso quasi 2 milioni di euro a causa della mancata vittoria. E, soprattutto, è stata una grossa chance sprecata per ipotecare la qualificazione agli ottavi di finale. Il passaggio ...