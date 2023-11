Il neonato ‘’al centro del futuro’’ in una serata Biogem-Rotary

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLe novità emerse dagli studi più recenti inlogia e i più moderni approcci di cura per i nati prematuri saranno aldi un pomeriggio ideato dal Presidente delClub Avellino Est Centenario, Nicola Grasso, nell’ambito della quinta edizione della Giornata Mondiale della Prematurità. L’iniziativa, in programma venerdì 17 novembre, alle 17:30, nella sede di, ad Ariano Irpino, potrà contare sulla partecipazione, come relatori, del professore Luigi Orfeo, presidente della Società Italiana dilogia (SIN), e del direttore scientifico di, Giovambattista Capasso, qui nella veste di esperto in malattie renali rare. Il convegno, presenziato dalle più alte cariche delClub Avellino Est Centenario, sarà ...