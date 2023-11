Il naufragio di Rai | conduttori in fuga | flop di ascolti e lo stop di Pino Insegno Ma per fortuna c’è ‘o mar for

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 10 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Il naufragar m’è dolce in questo mare. Se per Giacomo Leopardi l’oscillazione instabile delle onde era motivo di sollievo, le acque in cui si trova immersa la Rai oggi sono ben più agitate – per non dire in burrasca. La crisi dell’emittente televisiva di Stato non è più un segreto, perché a restituire la brutale realtà ci hanno pensato i dati: stando all’elaborazione dello Studio Frasi su dati Auditel la Rai ha perso – per la prima volta – il proprio primato, battuta da Mediaset che ha fatto meglio nell’arco dell’intera giornata – 38,45% a 35,37% di share – nelle prime settimane della stagione autunnale. Tre punti ...