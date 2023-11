Il murales con Mattarella per fermare la «caccia selvaggia»

... tra cui il ritratto di Manzoni che spicca all'interno del grandedi via Carlo Porta, la Chiesa dei Santi Materno e Lucia, generalmente identificatail convento del padre Cristoforo, il ...

Murales con Anna Frank che piange di fianco a bimba palestinese Agenzia ANSA

Milano, murales con Anna Frank che piange di fianco a bimba palestinese LAPRESSE

Da quassù, il Ponte vecchio abbattuto trent’anni fa e poi ricostruito non si vede. Lo Stari Most rimane nascosto in mezzo a un groviglio di antiche case ottomane del centro. All’ultimo piano dell’edif ...Sui muri del vicolo del Babuccio a Roma è comparsa un’opera dell’artista Harry Greb che raffigura il Presidente della Repubblica come San Francesco ...