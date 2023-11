Il manifesto di Ancelotti | contropiede e libertà agli attaccanti Un eversore nel calcio di oggi Condò

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 10 novembre 2023) Carlo. Anni fa, ai tempi dell’esperienza napoletana, il Napolista lo definì un rinnegato., Paolosu Repubblica un. È una spina nel fianco delcontemporaneo. Un oppositore che porta avanti la sua batta politica. Repubblica gli dedica una pagina: “illibero neldi”. Scrive Paolo: L’altra sera Carloha descritto il successo del Real Madrid sul Braga come il trionfo del «vecchio e sano». Il giorno prima aveva invece sottolineato ladi movimento che è uso concedere a giocatori come Vinicius e Rodrygo per non imbrigliarne l’estro. Il discorso, espresso nel tono piacevole e ...