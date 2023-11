il Lione dovrà tornare a Marsiglia | la rabbia di Grosso | 'Inaccettabile | non si gioca a calcio con i bus blindati'

(Di venerdì 10 novembre 2023) In Francia, la Commissione Disciplinare della Legafrancese (LFP) ha deciso di non prendere "provvedimenti disciplinari" contro...

La richiesta delRecuperata un po' di tranquillità, ilora non vuole correre altri ... non è normale avere 500 agenti di Polizia schierati per una partita " Intanto Fabio Grosso...

Fabio Grosso, come stava andando la sua esperienza a Lione prima ... L'Ultimo Uomo