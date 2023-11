(Di venerdì 10 novembre 2023)'immediato post partita di-Union Berlino, un'altra grigia prestazione dei campioni d'Italia e un'altra gara non vinta al Maradona, c'è una cosa su cui riflettere...

A rendereil cielo su Castel Volturno pesa di più il pareggio maturato ieri in casa nella ...la corsa verso gli ottavi di finale dei partenopei ma che soprattutto aumenta i dubbi su un...

Il grigio Napoli e il rischio dell'indifferenza dei tifosi ilmattino.it

Questo Napoli si sta tenendo a galla contro ogni perché Lega Seria A

«Tutto è possibile». E poi un hashtag che fa pensare: credi nel processo. Il processo di crescita di Jesper Lindstrom all'interno di un Napoli che però non gli ha ...Il Napoli non è riuscito ad andare oltre il pareggio nella sfida casalinga di Champions League contro l’Union Berlino: terremoto Rudi Garcia Contro i tedeschi è solamente 1-1. In questo modo la ...