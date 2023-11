Il funerale di Saman Abbas si può fare

Leggi su today

(Di venerdì 10 novembre 2023) Via libera ai funerali di, la ragazza pachistana di 18 anni uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 e sepolta in una buca, dove è stata trovata un anno e mezzo dopo. I giudici della Corte d'assise hanno dato il nulla osta, per quanto...