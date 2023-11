Il denaro sporco e la lavanderia cinese

Leggi su panorama

(Di venerdì 10 novembre 2023) Attraverso un negozio di abbigliamento come copertura, a Roma, le inchieste hanno scoperto un riciclaggio di proventi del narcotraffico con conti di comodo nella Repubblica popolare. Tra i «correntisti» di queste attività per ripulire i contanti - in una rete più ampia di cui aveva parlato anche Panorama - c’è la ’ndrangheta. Aeroporto di Schipol, Amsterdam: un cittadinopartito da Fiumicino viene controllato alla dogana. Nel doppio fondo di una grossa valigia nascondeva 1.387.900 euro divisi in mazzette di banconote dal piccolo taglio. «Ho un negozio di abbigliamento a Roma» prova a giustificarsi Jun Jin che, però, alle autorità appare subito come «un corriere di valuta». Uno spallone. Quando gli chiedono la sede della sua ricca attività commerciale lui risponde: via Turati 132, Roma. La segnalazione arriva in Italia e sul civico indicato viene installata una ...