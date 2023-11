Il Colonnello dalla Berardi in visita al Comando Vigili del Fuoco

(Di venerdì 10 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDurante la mattinata di oggi 10 novembre ha fattoaldeideldi Avellino il nuovo comandante del 232° Reggimento Trasmissioni AvellinoAlberto Tognon. A fare gli onori di casa il Comandante Ing. Mario Bellizzi con il Vicario Ing. Renato Di Meo, alla presenza del personale operativo e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino. Il Comandante Bellizzi ha mostrato la sede di servizio ed in particolar modo la sala operativa cuore del soccorso su tutto il territorio provinciale. I due Comandanti si sono intrattenuti in un colloquio cordiale dove è stata ribadita la reciproca collaborazione tra i due enti Istituzionali. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

