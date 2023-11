Il caso Indi sconcerta le coscienze liberali e cattoliche | lo scientismo diventa selezione

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 10 novembre 2023) La vicenda della bambina inglese che oggi vedrà un altro giudizio mi ha profondamente scosso. Come cattolico e liberale, citando Franco Cardini, non posso non essere perplesso per quanto sta accadendo nella patria del pensiero liberale. Può uno Stato spegnere la vita di un essere umano contro la sua volontà? Può negare il diritto a una cittadinata italiana grazie all’immediato intervento del nostro governo di potersi curare altrove? E soprattutto può spegnere la speranza ai genitori di invocare un miracolo, diritto di fede e di libertà personale che non contrasta con nessuna legge e non ferisce nessuno. Lo Stato ha il diritto di proteggere la salute dell’viduo Sono queste le domande che mi pongo. Uno Stato ha il diritto di proteggere la salute dell’viduo se minore e per questo rendiamo obbligatori i vaccini. Così come ...