Il bello del giovedì sera 2024 Vol 4

(Di venerdì 10 novembre 2023) Conosci la tua squadra del: Rakow Ilci ha abituato a familiarizzare con nomi ed entità aliene. Giocatori e squadre che sembrano appartenere a un altro multiverso, dove si gioca a calcio con le mani segnando su porte sospese per aria. Un multiverso in cui il campo si stende in diagonale, le consonanti sono più delle vocali, e i calciatori più lenti sono più preziosi di quelli veloci. Da questo multiverso ognispunta una squadra nuova. Vi eravate accorti, per esempio dell’esistenza stessa del Rakow? Non sembra nemmeno il nome di una squadra: Rakow. Al massimo di un terzino slovacco basso e tarchiato che ogni volta che lo vedi pensi: mica male; dandoti un’impressione di solidità maschile massima. Al massimo è il nome di un paese di passaggio in cui ti imbatti nei tuoi viaggi ...